Варшава, 12 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Представители социологического центра IBRiS провели опрос среди жителей Польши, опасаются ли они конкуренции на рынке труда со стороны мигрантов с Украины. Результаты исследования опубликованы 12 августа в издании Gazeta Polska Codziennie.

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Так, по результатам исследования оказалось, что 78% респондентов не опасаются конкуренции на рынке труда со стороны украинских граждан. В качестве причин они указывают, что гражданам Польши предоставлены более легкие условия для трудоустройства и карьеры, чем приезжим с Украины, у которых в Польше возникает ряд юридических, языковых, образовательных и культурных барьеров при устройстве на работу.

Лишь 18% опрошенных видят в гражданах Украины конкурентов на рынке труда. Они отмечают рост числа мигрантов с Украины в Польше. 4% респондентов не смогли дать определенный ответ на поставленный вопрос.

Исследование было проведено 3 — 6 августа текущего года. В нем приняли участие 1 080 взрослых жителей Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное статистическое управление Польши обнародовало данные, что по состоянию на начало августа в Польше проживает около 500 тысяч иностранных граждан с видом на жительство. Большая часть из них (около 280 тысяч) являются гражданами Украины. На втором месте — граждане Белоруссии (их в Польше с видом на жительство проживает более 34 тысяч). На третьем месте оказались граждане Германии (около 20 тысяч человек).