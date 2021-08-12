Кызыл, 12 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Власти Тувы обнародовали информацию о дефиците учителей в среднеобразовательных школах. По данным территориального минобрнауки, на начало 2021—2022 учебного года потребность в педагогических кадрах в образовательных организациях республики составляет 230 единиц (3,3%).

geralt Учитель

Больше всего наблюдается нехватка учителей-предметников — 203 единицы.

Наибольшее количество вакантных мест сложилось в городе Кызыле (45 — 34,7% от общего количества вакантных должностей на текущий год), в Улуг-Хемском (27 — 11,7%), Кызылском (24 — 10,4%) и Пий-Хемском (38 — 16,5%) районах.

Наибольшая востребованность наблюдается в учителях математики — 48 единиц, русского языка и литературы — 25 единиц, английского языка — 22 единицы, физики — 21 единица, музыки — 16 единиц, начальных классов — 12 единиц, истории и обществознания — 11 единиц, трудового воспитания — 11 единиц, химии — девять единиц, биологии — семь единиц, географии — 7семь единиц, физической культуры — пять единиц, тувинского языка и литературы — пять единиц, ИЗО и черчения — три единицы, информатики — одна единица, психологи — 10 единиц, воспитателей ДОУ — 10 единиц, педагоги дополнительного образования — три единицы, социальные педагоги — две единицы, методист — одна единица и логопед — одна единица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что в школах республики имеется 297 свободных вакансий учителей по математике, английскому языку, русскому языку и литературе, начальных классов, музыки и физики. Для решения данной проблемы с января по июнь 2022 года планируется ввести в учебный план профессиональной переподготовки по направлению «Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации».

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