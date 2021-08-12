Тюмень, 12 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Тюменской области развернуто 18 ковидных моногоспиталей, рассчитанных на 3369 коек. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 апреля губернатор региона Александр Моор.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

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На сегодняшний день свободно 11,5% коечного ковидного фонда.

«По количеству занятых коек ситуация у нас, как было осенью и зимой 2020 года», — уточнил Моор.