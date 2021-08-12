Минск, , 13:42 — REGNUM «Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. Этот тезис уже неоспорим. Оспаривают, поможет ли коллективный иммунитет. На планете уже больше 7 млрд человек. При этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод — спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся — значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов», — заявил 12 августа Александр Лукашенко в ходе посещения ОАО «БелВитунифарм».

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На этом предприятий, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, планируется запланированы разработка и производства «белорусской вакцины от COVID-19».

Лукашенко рассказал, что уже обсудил с чиновниками проблему распространения индийского штамма коронавируса, отметив: «Мы выработали определенные меры — от психологических до лечения. Мы ждали и были к этому готовы. Пока те прогнозы, которые мы обсуждали, оправдываются. Сколько будет этих штаммов еще, и не только индийских, никто не знает. Поэтому много раз говорил и повторяю: главная задача в том числе и вакцинация».

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Говоря о вакцинации населения, он сказал: «Но поскольку мы многого не знаем, я бы не хотел, чтобы мы сходили с ума, как это было во всем мире на первом этапе болезни. В связи с этим: никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю: не дай бог до меня дойдет информация, что кто-то кого-то принуждает, наклоняет и так далее, — знаете, что реакция с моей стороны будет немедленной и категоричной. Добровольная вакцинация! Хочет человек вакцинироваться — пусть вакцинируется, не хочет — не надо».

«Но никто не имеет права никого принуждать. Попросите, убедите, у нас люди толковые. Никакой принудиловки!», — подчеркнул Лукашенко, указав при этом на негативный опыт Литвы.

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