Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Лидер хеви-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн в своих социальных сетях объявил о возвращении в коллектив одного из бывших участников. Бас-гитарист Джеймс Ломенцо присоединится к своим бывшим коллегам для участия в туре «The Metal Tour Of The Year», который группа должна начать 20 августа.

opethpainter Дэйв Мастейн

«Я рад сообщить, что наш бывший басист Джеймс Ломенцо присоединится к нам в «The Metal Tour Of The Year». Репетиции тура уже начались и мы с нетерпением ждем этих выступлений», — объявил Мастейн.

Ломенцо выступал в группе в период с 2006 по 2010 года и успел принять участие в записи двух студийных альбомов — «United Abominations» (2007) и «Endgame» (2009). Он займет место Дэвида Эллефсона, одного из основатель группы, который покинул Megadeth в мае этого года.