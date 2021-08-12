Москва, 12 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Новым спортивным директором московского «Спартака» может стать бывший владелец португальского клуба «Лейрия» АлександрТолстиков. Об этом 12 августа сообщает A Bola.

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Отмечается, что Толстиков владеет португальским языком и сможет выстраивать коммуникации с главным тренером Руем Виторией.

В настоящее время Толстиков работает в структуре «Краснодара».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил об уходе из клуба из-за разногласий с владельцем Леонидом Федуном.