Москва, 12 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В геополитике Украина напоминает ненасытного птенца кукушки. Такое сравнение сделал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его мнению, действующий нацистский режим украинской власти вытеснил все остальные политические силы и постоянно требует подачек.

«Это как кукушонок какой-то прожорливый. Его американцы поместили в чужое гнездо, он вылупился этот режим, выкинул всех остальных птенцов и горло открывает — кормите его газом, халяву давайте», — сказал Коротченко.