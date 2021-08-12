Чебоксары, 12 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Чувашии из 82,5 млн рублей, которые дополнительно получат муниципалитеты, около 11 млн рублей направят на проектирование группового водовода для южных районов республики. Это следует из постановления, которое подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Региональные бюджетные средства направят на проектно-изыскательские работы и реконструкцию. Значительную часть составят расходы на развитие инженерной инфраструктуры. В частности, из 82,5 млн рублей распределённых средств на достройку группового водовода для трёх районов Чувашии выделяется ещё почти 10,78 млн рублей.

Речь идёт о водоводе Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов. На строительство девятого, десятого и одиннадцатого пусковых комплексов направят соответственно 3,11 млн рублей, 3,43 млн рублей и 2,4 млн рублей. Кроме того, ещё 1,84 млн рублей выделяется на создание проектов планировки и межевания территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос завершения строительства группового водовода, «замороженного» пять лет назад, был поднят в 2020 году на встрече руководителя Чувашии Олега Николаева с президентом России Владимиром Путиным. В строительство очистных и насосных станций вложено 2 млрд рублей, но вода до потребителей: причиной стало отсутствие 300 км сетей водоводов.