Минск, , 13:38 — REGNUM Проблему разработки и производства «белорусской вакцины от COVID-19» обсудил 12 августа Александр Лукашенко в ходе посещения ОАО «БелВитунифарм» в Витебском районе (Восточная Белоруссия). Как сообщает пресс-служба президента Белорусии, именно на этом предприятии планируется организовать производство анонсированного в 2020 году препарата.

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«В Белоруссии на сегодняшний день, я полагаю, нет глобальных поводов для беспокойства. В очередной раз хочу заверить всех: мы с этой бедой — коронавирусом — на сегодняшний день справляемся. Думаю, на достойном уровне. Но пока забегать вперед не будем. Без лишнего информационного шума, без политических дрязг, демонстраций, комендатских часов, как в отдельных государствах. Особенно в государствах с так называемой развитой демократией», — заявил руководитель постсоветской республики.

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В официальном сообщении президентской пресс-службы сказано: «Президент обратил внимание, что Белоруссию уже потратила на борьбу с ковидом только бюджетных денег $750−800 млн. Плюс почти столько — сами организации всех форм собственности».

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