Витебск, Белоруссия, 12 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Экспортный потенциал создаваемой в Белоруссии в настоящее время собственной вакцины от COVID-19 составляет сотни миллионов долларов. Об этом 12 августа заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе посещения ОАО «БелВитунифарм» (Витебская область), его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся, значит, быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил, что в настоящее время решение задач по разработке и выпуску собственной вакцины от нового заболевания является важным.

«В это непростое время за счет других направлений мы нашли 10 млн (белорусских рублей) инновационных денег и бюджетных средств в пользу минздрава и Академии наук. Осталось главное — результат, и в заявленные сроки», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко завил, что принудительной вакцинации от COVID-19 на территории Белоруссии быть не должно.