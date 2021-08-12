Еткуль, Челябинская область, 12 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Челябинской области мать пятерых детей предстала перед судом за причинение человеку тяжкого вреда. Приговор вынес Еткульский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Вып. 16. Реж. Вячеслав Котёночкин. 1986. СССР Хулиганство

По данным следствия, в мае в семье распивали алкоголь и один из родственников стал вести себя агрессивно. Женщина решила усмирить его и ранила ножом в живот.

Суд назначил гражданке три года условно. Также ей определён трёхлетний испытательный срок. Приговор пока не вступил в силу.