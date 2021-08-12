Тегеран, 12 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Совместная фотография посла России в Иране Левана Джагаряна и посла Великобритании Саймона Шерклиффа вызвало негативную реакцию иранских политиков и официальных лиц.

Russianembassytehran / Telegram Послы РФ и Великобритании в Тегеране

Снимок, опубликованный российским посольством, была сделана «на исторической лестнице», где прошла Тегеранская конференция в 1943 году с участием лидеров трёх союзных держав СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф был удивлён «крайне неуместным фото». Он подчеркнул, что «август 2021 — это не август 1941-го и не декабрь 1943-го».

«Иранский народ показал, в том числе во время переговоров по СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — прим. ИА REGNUM), что его судьба никогда не будет зависеть от решений иностранных посольств или иностранных держав», — написал Зариф в Twitter.

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф призвал обоих послов извиниться, в противном случае пригрозив решительными дипломатическими действиями со стороны Ирана.

Как отмечает иранский новостной сайт Presstv, фотография напоминает гражданам Ирана о периоде Второй мировой войны, когда суверенитет страны был нарушен тремя странами, две из которых (СССР и Великобритания) оккупировали Иран, хотя он и провозгласил нейтралитет в войне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посла России в Иране Левана Джагаряна пригласили в министерство иностранных дел республики из-за его фотографии с послом Великобритании в Тегеране Саймоном Шерклиффом. В российском посольстве заявили, что фотография «не имеет антииранского контекста, мы не собирались оскорблять чувства дружественного иранского народа».