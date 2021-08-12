Вильнюс, , 13:34 — REGNUM Продукция белорусского госмонополиста по производству калийных удобрений «Беларуськалий» с декабря не сможет экспортироваться через Литву. Об этом в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas заявил министр транспорта прибалтийской республики Марюс Скуодис.

Экспорт продукции «Беларуськалия» осуществляет белорусский государственный спецэкспортёр «Белорусская калийная компания». Партнёрами с литовской стороны выступают Литовские железные дороги и компании в Клайпедском порту. Скуодис отметил, что примерно десятая часть поставляемых через Литву белорусских калийных удобрений предназначена для ЕС.

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Литовский чиновник заверил, что «с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут идти через Литву», литовский бизнес начнёт терять доходы от прекращения транзита, а стоимость калийных удобрений на рынке вырастет до 80 евро за тонну. Скуодис напомнил, что складывающаяся ситуация предопределена санкциями, применяемыми к официальному Минску странами Евросоюза и США.

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