Вашингтон, 12 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter выразил «глубокую озабоченность» состоянием свободы слова в Польше, раскритиковав польский Сейм за принятие поправок в закон о СМИ.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Мы обеспокоены возникшей угрозой свободе слова в Польше. Сейм большинством голосов принял поправки в закон о СМИ, которые существенно ограничивают свободу слова. Наши общие ценности будут находиться под угрозой, если эти поправки в итоге утвердят», — отметил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, новые положения в польский закон о СМИ, за которые проголосовал Сейм республики, позволяют выдавать разрешения на вещание в стране только тем СМИ, которые базируются в Европейском союзе, а также не зависят от лиц, учреждений или иностранных компаний, расположенных за пределами этого пространства. В ближайшем будущем поправки отправятся на голосование в Сенат. В случае, если они получат большинство голосов и там, они после подписания президента Анджея Дуды примут силу закона.