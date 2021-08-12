Сеул, , 13:35 — REGNUM Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Южную Корею с государственным визитом с 16 по 17 августа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Согласно опубликованным данным, переговоры на высшем уровне состоятся 17 августа. В ходе встречи лидеры двух стран обсудят пути расширения двустороннего сотрудничества в различных областях, включая транспорт, инфраструктуру, здравоохранение, окружающую среду и ИКТ.

Предполагается, что в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений, которое Сеул и Нур-Султан будут праздновать в 2022 году, Мун Чжэ Ин и Касым-Жомарт Токаев обменяются мнениями о путях расширения культурных и межличностных обменов, а также об укреплении сотрудничества на международной арене.