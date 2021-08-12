Тюмень, 12 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Тюменской области полностью прошли вакцинацию 61,3% жителей от запланированных. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 августа глава региона Александр Моор.

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На 12 августа привито первым компонентом вакцины от коронавируса более полумиллиона тюменцев, а точнее — 523 173 человека. Это 74,7% от запланированного числа людей, которых необходимо привить для формирования популяционного иммунитета.

Полностью прошли вакцинацию 431 562 жителя, или 61,3% от плана. К 1 сентября первым компонентом запланировано вакцинировать 703 207 жителей Тюменской области.