Махачкала, 12 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Автопарк минздрава Дагестана пополнился 27 новыми автомобилями. В республику поступили новые спецмашины по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили 12 августа в пресс-службе регионального минздрава.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Скорая помощь

«Ключи от 27 автомобилей получили главврачи лечебных учреждений более 20 районов и городов. До 2025 года медучреждения Дагестана получат около 700 автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

По данным главы минздрава Татьяны Беляевой, по программе модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будут построены две поликлиники на 250 посещений в смену каждая в поселке Ленинкент и микрорайоне Сепараторный города Махачкалы.

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