Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Американский исполнитель Machine Gun Kelly поделился музыкальным видео своего нового сингла «Papercuts», в котором участвует барабанщик поп-панк-группы blink-182 Трэвис Баркер. Клип доступен для просмотра на официальном ютуб-канале Machine Gun Kelly.

Stefan Brending Репер Machine Gun Kelly

Этот трек является первым со следующего альбома Колсона Бейкера «Born With Horns», который он анонсировал ранее на этой неделе. К съемке клипа на «Papercuts» свою руку приложил режиссер Коул Беннетт. Колсон изображен в клипе с бритой головой, новую стрижку он также продемонстрировал в своих социальных сетях перед премьерой клипа.

Барабанщик blink-182 Трэвис Баркер стал продюсером грядущей пластинки Machine Gun Kelly. Ранее он помог рэперу записать успешный альбом «Tickets To My Downfall», вышедший в сентябре прошлого года.