Саранск, 12 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Саранска в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшего зампреда правительства — министра целевых программ Алексея Меркушкина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Обвиняемому ранее в даче взятки Меркушкину инкриминируется еще одно преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере»).

По версии следствия, в качестве бенефициара ПАО КБ «МПСБ» (Мордовпромстройбанк) вместе с Алексеем Гришиным, бывшим министром экономики Владимиром Мазовым и другими под видом реализации инвестпроекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия» путем обмана продали в собственность Мордовии имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной цене — 271 млн рублей. Таким образом было совершено хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

Указано, что в материалах дела имеются данные о воздействии отца обвиняемого на участников на участников уголовного судопроизводства с целью изменения ими показаний в пользу Меркушкина.

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Как сообщало ИА REGNUM, Меркушкин был задержан в аэропорту «Шереметьево» и переправлен в Мордовию. По версии следствия, в 2015 году, фактически являясь акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», он вместе с председателем Совета директоров банка дал взятку в размере 7 млн рублей главе нацбанка Мордовии — регионального отделения Центробанка России за отзыв предписания по итогам проверки банка, которая выявила нарушения, что могло привести к отзыву лицензии. Ему было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

В период с 2012 по 2019 год Алексей Меркушкин работал в правительстве Мордовии, в феврале 2019 года ушел в отставку с поста министра целевых программ. Является сыном экс-главы Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина.

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