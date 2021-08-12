Москва, 12 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Москве генерального директора ОАО «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о государственной измене, сообщает 12 августа ТАСС со ссылкой на источник.

Шпион

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов», — сказал собеседник агентства.

Следователи планируют просить суд об его аресте на два месяца. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ предложила отстранить иностранные организации от производства, продажи и покупки приборов для слежки в России.

Изменить предлагается положение о лицензировании разработки, производства, реализации и приобретения для продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

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