Красногорск, 12 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. На улице Мира в подмосковном Чехове построят новую детскую поликлинику. Об этом 12 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

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Объект будет возведен в рамках программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения. Медицинское учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Ввод поликлиники в эксплуатацию намечен на 2025 год.

«Оформлен договор безвозмездного пользования на земельный участок под размещение объекта. Площадь участка, где будет располагаться поликлиника, составляет больше шести тысяч квадратных метров», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.