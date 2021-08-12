Киев, 12 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что в её совместной фотографии с олимпийской чемпионкой из России Марией Ласицкене не было политики. Об этом 12 августа она сказала журналистам.

Цитата из видео Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене

По словам, спортсменки, после соревнований все в первую очередь традиционно поздравили друг друга.

«В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали», — сказала Магучих.

Она добавила, что хочет поблагодарить и тех, кто её критикует, потому что «это опыт для меня, это делает меня сильнее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Кремень заявил, что украинские спортсмены на международных соревнованиях должны держать «высокий уровень ответственности за страну».