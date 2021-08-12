Саратов, 12 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Саратовской области за время пандемии бесплатными лекарствами обеспечили более 52 тыс. человек, сообщил 12 августа замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер. С его слов, медикаментами для лечения амбулаторно обеспечили 52 202 жителя Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

В регионе продолжается прививочная кампания. Всего в область поставили 686 412 доз вакцины от коронавируса, из них «Гам-КОВИД-Вак» — 616 908 доз, «ЭпиВакКорона» — 19 020 доз, «КовиВак» — 10 140 доз и «Спутник Лайт» — 40 344 дозы, уточнил спикер.

Среди работников образования привились от коронавируса 40% сотрудников. К началу сентября планируется привить не менее 60% педагогов, заверил Грайфер.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 12 августа прошли 577 808 человек.

Читайте также: В Саратовской области вакцинацию от COVID-19 закончили 479 тыс. человек