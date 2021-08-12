В Саратовской области бесплатные лекарства получили 52 тыс. ковид-пациентов
Саратов, 12 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Саратовской области за время пандемии бесплатными лекарствами обеспечили более 52 тыс. человек, сообщил 12 августа замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер. С его слов, медикаментами для лечения амбулаторно обеспечили 52 202 жителя Саратовской области.
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В регионе продолжается прививочная кампания. Всего в область поставили 686 412 доз вакцины от коронавируса, из них «Гам-КОВИД-Вак» — 616 908 доз, «ЭпиВакКорона» — 19 020 доз, «КовиВак» — 10 140 доз и «Спутник Лайт» — 40 344 дозы, уточнил спикер.
Среди работников образования привились от коронавируса 40% сотрудников. К началу сентября планируется привить не менее 60% педагогов, заверил Грайфер.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 12 августа прошли 577 808 человек.
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