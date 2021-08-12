Афины , 12 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. По предварительным данным, на затонувшей у острова Милос яхте, которая шла под флагом Великобритании, не было граждан России. Об этом 12 августа сообщили в посольстве РФ в Греции.

Цитата к/ф «Баллада о Беринге и его друзьях». реж.Юрий Швыревю 1970. СССР Кораблекрушение

«Посольство оперативно связалось с Портовой службой острова Милос, где сообщили, что, по предварительной информации, россиян на яхте не было», — приводит сообщение диппредставительства ТАСС.

Также в российском посольстве добавили, что в настоящее время ведется выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возле греческого острова Милос в Эгейском море затонуло туристическое судно, на борту которого находились 18 пассажиров.