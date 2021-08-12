Чита, 12 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 12 августа сохраняется напряженная паводковая обстановка. По данным ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на реке Чита у города Чита ожидается прохождение пика паводка с подъемом уровней воды на 10−15 см, затем начнётся спад, но вода на пойме сохранится.

Цитата с сайта zab.ru Наводнение в Забайкалье

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

Поймы реки у сел Шишкино и Бургень подтоплены на 44−53 см, у города Чита — на 31 см. В ближайшие двое суток ожидается подъем уровней воды на реках Амур на 30−40 см, Аргунь — на 15−25 см, Шилка — на 18−21 см, в нижнем течении Ингоды — на 14 см, Чита у города Чита — на 10 см.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 августа, сообщалось, что паводочная волна сместилась в среднее и нижнее течение. У села Шишкино и города Чита уровни воды повысились на 37−39 см.

Читайте также: Река Чита готовится выйти из берегов