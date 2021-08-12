Ульяновск, 12 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области победили коронавирус ещё 176 пациентов, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

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По сведениям на 12 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 68 853 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 275.

Выздоровели 63 649 пациентов, из них за последние сутки вылечились 176 человек.

Также в Ульяновской области растёт число летальных исходов от COVID-19. Всего умерли 2080 человек, из них за последние сутки скончались шесть пациентов.

Отметим, что в Ульяновской области в рамках работы поезда здоровья «От рождения до успешного старения» с начала года более 3 тыс. жителей отдалённых районов получили консультации ведущих медицинских специалистов.