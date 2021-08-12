Архангельск, 12 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Архангельской области учредили новую награду для медицинских работников. Лауреаты премии «Профессия — Жизнь» получат выплату в сто тысяч рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Медик в ковидном госпитале

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, лауреатами могут стать 12 врачей и восемь представителей среднего медицинского персонала.

В числе требований, которым должен соответствовать кандидат, — стаж работы по специальности в сфере здравоохранения на территории Архангельской области не менее 10 лет, отсутствие дисциплинарных взысканий в течение одного года до дня выдвижения на соискание премии.

С 24 августа до 23 сентября включительно на портале будет организовано народное голосование, результаты которого в период с 27 сентября по 10 октября рассмотрит конкурсная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит более 46 млрд рублей на спецвыплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией.