Грозный, 12 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Чечне получили удостоверения кандидатов на выборы главы республики еще два человека. В ходе очередного заседания избирательной комиссии 11 августа были зарегистрированы кандидатами Халид Накаев и Иса Хаджимурадов, сообщили в пресс-службе избиркома.

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Напомним, первый из кандидатов представляет КПРФ, второй — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Обоим претендентам на пост главы Чечни вручили удостоверения установленного образца.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность руководителя Чечни претендуют три кандидата. Первым из них был зарегистрирован ныне действующий глава республики Рамзан Кадыров. Удостоверение ему было выдано 11 августа.

Выборы главы Чечни состоятся в единый день голосования 19 сентября. В субъекте РФ главное должностное лицо избирают прямым голосованием.