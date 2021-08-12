Сеул, , 13:21 — REGNUM С 14 по 21 августа первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон совершит официальный визит в три страны Африки с целью укрепления двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Флаг Южной Кореи

По их словам, южнокорейский дипломат посетит Марокко, Сенегал и Нигерию.

Известно, что в ходе встречи с высокопоставленными лицами Марокко и Сенегала Чхве Чжон Гон намерен обсудить пути расширения двустороннего сотрудничества и обменов на различных уровнях, а в ходе встречи с высокопоставленными лицами Нигерии — сотрудничество в области морской безопасности.

Также замглавы МИД Южной Кореи планирует обратиться к правительствам африканских стран с просьбой оказать поддержку южнокорейским компаниям, вышедшим на рынки, а также пригласить принять участие в пятом Корейско-африканском форуме, который пройдёт в Сеуле в декабре текущего года.