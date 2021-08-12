Самара, 12 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции в Самаре заподозрили в получении взятки. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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Сообщается, что в августе текущего года фигурант уголовного дела являлся должностным лицом, которое было обязано осуществлять непосредственное руководство деятельности отдела по вопросам миграции.

По версии следствия, он получил от лица, который действовал в рамках оперативного эксперимента, 10 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.