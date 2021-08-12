Красногорск, 12 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. По президентской программе социальной газификации в Подмосковье до начала октября газ проведут в 1070 домовладений. Об этом 12 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Altai-republic.ru Газификация домов

«Мы должны донести до каждого жителя Московской области, когда в его населенном пункте появится газ», — сказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Также в сообщении отмечено, что в регионе схема заключения договора социальной газификации максимально упрощена, а стоимость рассчитывается индивидуально.