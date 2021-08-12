Красноярск, 12 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае разразился скандал вокруг советника руководителя администрации губернатора Андрея Агафонова.

Цитата из видео 1tv.ru Задымление в Красноярске

Чиновник возмутился негативными комментариями красноярцев под постом в Instagram фигуриста Алексея Ягудина, «не заметившего» смога в Красноярске.

Скриншот поста в Facebook Агафонова, который в настоящее время удалён, сделал портал «Тайга.инфо».

»Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности?» — написал чиновник.

«Отдельные комплименты» Агафонов посвятил «бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба»: «Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд».

Между тем, по данным ряда Telegram-каналов, позже Агафонов заявил, что негативно отозвался только о тех, кто прокомментировал пост Ягудина.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск окутан дымом от природных пожаров, действующих в Якутии. 9 августа в городе побывал известный фигурист Алексей Ягудин. Он выложил у себя в Instagram пост с подписью «Обожаю Красноярск». На фото он стоит на фоне задымлённой набережной.

В комментариях красноярцы пожаловались на задымлённость и начали спрашивать об этом Ягудина. Фигурист ответил, что «все было нормально», «никакого смога». После этого красноярцы, страдающие от дыма лесных пожаров, начали оставлять под его постом негативные комментарии.

В итоге Ягудин опубликовал ещё один пост, где признал, что был не прав. При этом он признался, что не ожидал такой реакции, и попросил прекратить травлю.