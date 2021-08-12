Волгоград, 12 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Личность подозреваемого в возгорании дачных участков в Краснооктябрьском районе Волгограда установили полицейские. По предварительным данным, водитель грузовика выбросил окурок в сухую траву, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе регионального МВД.

24.mchs.gov.ru На пожаре

В садовом товариществе «Металлург» по улице Менделеева 11 августа сгорели дачный дом и восемь хозяйственных построек. На ликвидацию огня потребовалось три часа, огонь тушили 50 человек и 16 единиц техники.

Специалисты установили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. В результате проверки сотрудники полиции установили личность подозреваемого — 39-летнего жителя Краснооктябрьского района. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что на арендованном автомобиле КаМАЗ он привёз груз в садовое товарищество, закурил сигарету, а окурок неосознанно бросил на землю. Материалы проверки передадут в МЧС для принятия решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа непогашенная сигарета стали причиной возгорания 10 гектаров сухой травы в Иловлинском районе.