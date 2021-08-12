Рыбинск, Ярославская область, 12 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в городской суд вновь поступило уголовное дело о продаже военных технологий бывшими сотрудниками «ОДК-Сатурн». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

Yarregion.ru ОДК-Сатурн

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что двое бывших работников предприятия Александр Виноградов и Александр Красильников осуществили продажу технологий институту в Китае. Виноградов даже работал в КНР и обязался создать в интересах иностранной организации полный технологический цикл точного литья. Речь шла о подготовке технических заданий на всё производственное оборудование, испытаниях и пуско-наладочных работах, определению поставщиков оборудования и обучению специалистов китайского института навыкам литья.

«В период с сентября 2018 года по 27 октября 2019 года Виноградов А. и Красильников А., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершили незаконную передачу технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники и средств доставки оружия массового поражения», — отмечалось в приговоре Рыбинского городского суда.

В декабре 2020 года Виноградов и Красильников получили четыре и три года условно, приговор остался в силе после апелляции в Ярославском областном суде. Однако был отменен по итогам рассмотрения кассационного представления в Москве. Теперь уголовное дело о незаконном экспорте технологий в Китай будет заново рассматриваться в Рыбинске. Точная дата начала судебного процесса пока не определена.