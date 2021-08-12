Иркутск, 12 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Иркутской области продолжает шириться число населенных пунктов, окутанных дымом от природных пожаров, действующих на севере области и в соседнем регионе — Якутии.

Donland.ru Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, задымление наблюдается в 793 населенных пунктах 21 района и в 8 городских округах.

Напомним, по состоянию на 11 августа, гарь почувствовали в 736 населенных пунктах 20 районов и девяти городских округах Иркутской области.

На территории 7 районов Прибайкалья продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

Читайте также: Дым от якутских пожаров почувствовали в 20 районах Приангарья