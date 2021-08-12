Нальчик, 12 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за последние сутки скончались от COVID-19 шесть человек. Общее число смертей от осложнений после заражения опасной инфекцией выросло до 650, сообщили 12 августа в региональном минздраве.

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По данным федерального оперативного штаба, республика занимает третье место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу случаев летального исхода после Ставрополья и Дагестана, где скончались 1998 и 1946 человек соответственно.

Всего в Кабардино-Балкарии установлен диагноз COVID-19 28 062 жителям региона, в том числе 90 новых случаев заражения было выявлено за прошедшие сутки. Выздоровели из них 26 137 пациентов, в том числе 85 — за прошедший день.

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