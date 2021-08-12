Самара, 12 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Более 17 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило на этой неделе в Самарскую область. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что кроме этого в регион на текущей неделе поступило около 1,5 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Отмечается, что в регионе прививки от COVID-19 получили свыше 913 тысяч человек, в том числе завершили вакцинацию более 722 тысяч человек. В Самарской области работают мобильные бригады, которые вакцинируют сотрудников предприятий по месту работы. А для повышения доступности вакцинации в регионе работают круглосуточные прививочные пункты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 августа в Самарской области за сутки выявили 451 случай заражения коронавирусом.