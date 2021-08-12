Москва, 12 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Несмотря на призывы американского президента Джозефа Байдена, государства ОПЕК едва ли согласятся отменить соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

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«Несмотря на слова Байдена, вряд ли июльские договоренности стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти до конца 2022 года будут отменены, — сказал Каленов. — Тем более что страны приняли решение наращивать объемы добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа и до полного свертывания сокращений. США не участвуют в переговорах, но пытаются всё равно навязывать свою позицию».

При этом он обратил внимание на то, что запасы нефти и бензина в США за последний период существенно сократились.

«Призывы президента США привели к резкому снижению цены нефти марки Brent. Она упала почти на 2% за 7 минут. Однако с трудом верится, что всё это поспособствует снижению цены для конечных потребителей. Розничная цена бензина для потребителей не упадет. В связи с постепенным оживлением экономики спрос на нефть и нефтепродукты в мире растет, а, значит, будут расти и цены», — сказал Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что ОПЕК должна отказаться от сокращения добычи нефти.