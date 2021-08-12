Минск, 12 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Принудительной вакцинации от COVID-19 на территории Белоруссии быть не должно. Об этом 12 августа заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин в стране, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Как отметил президент Белоруссии, каждый человек является хозяином своего здоровья, однако при этом он должен понимать, что может заразить кого-то еще и это, по мнению Лукашенко, и является общественной ответственностью.

«Но поскольку мы многого не знаем, я бы не хотел, чтобы мы сходили с ума, как это было во всем мире на первом этапе болезни. В связи с этим — никакой насильственной вакцинации. <…> Добровольная вакцинация! Хочет человек вакцинироваться — пусть вакцинируется, не хочет — не надо», — сказал белорусский лидер.

При этом он добавил, что существуют группы населения республики, которые нужно не заставлять, а попросить вакцинироваться.

«Думаю, врачей не надо убеждать в том, что надо вакцинироваться, что они работают с населением и так далее. Это просвещенные люди. И у нас среди врачей больше всего вакцинированных — более 70%. Есть еще некоторые категории людей, которые не только за себя отвечают, свое здоровье, на и за окружающих: продавцы, работники аптек, некоторые социальные службы. Но никто не имеет права никого принуждать. Попросите, убедите, у нас люди толковые. Никакой принудиловки!», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил мнение, что текущие и будущие реалии позволят Минску прийти к оптимальному формату взаимодействия с Крымом.