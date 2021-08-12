Казань, 12 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Татарии сельхозпредприятиями собрано более 2 млн тонн зерна. По данным республиканского минсельхоза, на 12 августа убрано 83% всех площадей.

Зерновые

Средняя урожайность зерновых культур составляет 15,7 ц/га. В лидерах по урожайности Тукаевский район, где собрали 22,7 ц/га, Тетюшский — 22,2 ц/га и Чистопольский район — 20 ц/га.

Заинский муниципальный район завершил уборочную кампанию одним из первых. Заканчивают работы аграрии Чистопольского, Нурлатского и Муслюмовского районов.

Напомним, в сентябре 2020 года глава минсельхоза республики Марат Зяббаров говорил, что в закрома республики поступило 5,3 млн тонн зерна. Средняя урожайность по региону составляла 35,3 центнера с гектара.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии из-за аномальной жары аграрии приступили к уборке зерновых в начале июля. Всего предстоит убрать 1,6 млн га зерновых и зернобобовых культур. Для этого имеется 3,39 тыс. зерноуборочных комбайнов.

Читайте также: В Татарии жара побуждает аграриев к массовой уборке озимых культур

Читайте также: Почти во всех районах Татарии из-за жары и засухи введён режим ЧС