12 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление сооснователя телеграм-канала Nexta (признанного в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича о том, что он признает себя соучастником попытки государственного переворота в Белоруссии.

Оксана Переможенко, , 14:53 — REGNUM Сооснователь телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич признал себя соучастником попытки государственного переворота в Белоруссии. Об этом 11 августа он рассказал в интервью RT. На вопрос, считает ли он себя соучастником попытки государственного переворота или революции, он ответил: «Наверное, да».

Роман Протасевич Цитата из видео. youtube.com

«Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, к чему позже и в том числе сейчас приходит оппозиция. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы, которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал», — отметил он.

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Заявление Романа Протасевича обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый», комментируя заявление украинского политолога Елены Дьяченко относительно признания Протасевича. По мнению украинского эксперта, киевская власть, вводя санкции «в защиту» задержанного в Минске Протасевича, поддержала попытку переворота в соседней республике. Многие комментирующие также провели аналогию с произошедшим на Украине, отметив, что, по сути, в 2020 году Лукашенко не дал белорусским оппозиционерам, которых поддерживает Запад, превратить Белоруссию в еще одну анти-Россию.

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске © ИА REGNUM

«Роман Протасевич признался в попытке совершения государственного переворота в Беларуси. Напомните, по какому поводу украинская власть ввела санкции против Беларуси и разорвала авиасообщение? В защиту Романа Протасевича? То есть сейчас получается, текущая правящая команда [Украины], вводя санкции, поддержала попытку государственного переворота в соседнем государстве? Дальновидно», — написала Елена Дьяченко.

«Текущая правящая команда сама оказалась у власти благодаря госперевороту 2014-го», — отметила Людмила.

«Ну, а что, у себя успешно провели переворот, чего б и в соседнем не поддержать», — добавил Боб Марля.

«Ну и что? Весь Запад моментально признал переворот на Украине. Кому-то поплохело, что ли, кроме украинцев. Гуайдо вон — признанный венесуэльский — где-то прыгает до сих пор. Всем по барабану. Никто даже не покраснеет от смущения», — написал Николас.

«У нас в «обществе» внедрено такое мышление, нечто и по Оруэллу, и просто двойная мораль, как норма. «Это не путч мятежников! Это борьба народа против диктатора! Это другое» и «ради великой и благой цели дозволены любые методы». Поэтому «борцы с диктатурой» могут признаваться в чем угодно, общественность их не осудит…» — отреагировал Дмитрий Н.

«Это другое, там же ж «диктатор-узурпатор» евроценными печеньками не даёт кормить народ, а также развалить страну и сделать анти-Россию-2», — пишет Vladislav Odessa.

«Его обучали в Украине совершать перевороты в 2014-м, это «наш активист», один из немногих уцелевших», — добавил Юрий П.

«Ну и это ладно. Тут вопрос в другом, они сами понимают, что, мягко говоря, ошибаются?» — поинтересовался Jonny X.

«А нам как прикажут Европа и Америка, так мы под их дудку и пляшем», — отреагировала Тamara.

Роман Протасевич Цитата из видео «Протасевич о своих кураторах, самолете Ryanair, Лукашенко, Тихановской, санкциях и голодных бунтах» пользователя Телеканал ОНТ. youtube.com

«Относительно Протасевича, мне почему-то думается, что никакой он не оппозиционер, а… засланный казачок в «ряды» оппозиции для подрыва ее изнутри», — считает Антонина.

«Все «демократические» СМИ сейчас раструбят, что он сделал это признание под давлением», — отметила Светлана П.

«Ну и что? «Весь цивилизованный мир» поддержал переворот в отдельно взятой европейской стране (вероятно, речь об Украине. — О. П.). И ничего. Главное — продолжать называть белое — черным, а чёрное — белым. Пока новые нейронные связи не образуются в головах «серой биомассы», — подытожила Ир Ма.

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