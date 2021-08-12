Станислав Стремидловский, 12 августа 2021, 14:52 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с письменным заявлением в адрес Польши. В нем, в частности, говорится, что Вашингтон «глубоко обеспокоен законопроектом, принятым сегодня (11 августа. — С. С.) нижней палатой польского парламента, который нацелен на самую популярную независимую новостную станцию, которая также является одной из крупнейших американских инвестиций в стране… Масштабные американские коммерческие инвестиции в Польшу связывают наше процветание воедино и укрепляют нашу коллективную безопасность. Этот законопроект угрожает свободе СМИ и может подорвать инвестиционный климат Польши».
Дело заключается в следующем. Сейм Польши одобрил поправки в закон о СМИ, которые препятствуют иностранным компаниям, расположенным вне пределов Европейской экономической зоны, владеть телевизионными польскими каналами. Эти изменения лоббировала польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS). По факту поправки нацелены на телесеть TVN, управляемую американским концерном Discovery, точнее, на круглосуточный информационный телеканал TVN24, выступающий с жесткой критикой политики PiS. Ради того, чтобы протащить поправки, «Право и Справедливость» пошла даже на раскол правящей коалиции, удалив из нее партнерскую партию «Соглашение» во главе с теперь уже бывшим вице-премьером Ярославом Говином. Сейчас законодательный акт должен поступить в Сенат Польши. Если там его поддержат, то после подписи польского президента Анджея Дуды изменения вступят в силу.
Ключевым вопросом сейчас является то, как Вашингтон ответит на демарш правящей партии. Если исходить из слов Блинкена, на столе пока лежат экономические меры. Правда, не вполне понятно, о каких именно американских инвестициях идет речь. Тем более что наибольший вклад в польскую экономику делает всё-таки Европейский союз, а не США. Болезненным ударом для Варшавы стал бы пересмотр американо-польских соглашений в сфере обороны и безопасности. На возможность реализации такого сценария намекает портал Wirtualna Polska. По данным источников издания в Вашингтоне, в худшем случае принятие поправок может привести к изменению военных планов в отношении Польши, а тогда «в Капитолии должен быть рассмотрен сценарий переброски части американских войск (расположенных в настоящее время в Польше. — С. С.) в Румынию». Что также негативно отразится на статусе Варшавы в Североатлантическом альянсе и поставит под сомнение смысл существования так называемого восточного фланга НАТО.
«Мы со всеми поссорились: обидели немцев и французов, разорвали контакты с нашими партнерами из Великобритании и Канады, — считает генерал армии в запасе Мирослав Ружаньский. — У нас также нет братских отношений с чехами, словаками или литовцами. Наша позиция в НАТО давно маргинализована. Если США отвернутся от нас, то мы окажется на периферии Североатлантического альянса». Вместе с тем, он не верит в перспективы передислокации американских войск из Польши в Румынию. Возможно другое. Во-первых, ограничение доступа польских офицеров, сотрудничающих с американцами, к полному объему информации со стороны американцев. Во-вторых, минимизация военно-промышленного сотрудничества. В-третьих, Вашингтон может приостановить поставку вооружений, например, самолетов F-35 или систем противовоздушной обороны Patriot. Иными словами, Варшаву будут воспринимать в качестве второй Турции, с которой США одновременно и сотрудничают в НАТО, и в то же время накладывают на нее санкции, включая исключение Анкары из программы создания F-35.
При этом Турция находится на «горячем» южном фланге альянса, обсуждает с Вашингтоном свое участие в стабилизации Афганистана после вывода оттуда американских военных и сил НАТО и контроль над международным аэропортом Кабула. А Польша? Когда в 2016 году на саммите альянса в Варшаве было объявлено об усилении так называемого восточного фланга НАТО, это мотивировалось «российской угрозой» из-за «вторжения» на Украину. Сегодня альянс обсуждает иные проблемы. В июне сего года в Брюсселе состоялся саммит глав государств — членов альянса, в котором принял участие президент США Джо Байден. Хотя на нем ряд прибалтийских лидеров пытались поднять вопрос о Москве, ведущее немецкое информационное агентство dpa отметило, что на саммите основной спор велся относительно того, в какой степени члены НАТО должны поддержать США в их борьбе с Китаем. Однако из стран, относящихся к так называемому восточному флангу альянса, первой антикитайские решения стала предпринимать Литва, а не Польша.
Действия Вильнюса получили мгновенное одобрение Вашингтона. Что касается Варшавы, то она пока на перепутье и больше занята внутренней политикой. Контроль над TVN24 нужен «Праву и Справедливости» для того, чтобы удержать лидирующие позиции и удержать за собой большинство в Сейме на предстоящих в 2023 году парламентских выборах. Поэтому США, судя по всему, пока будут следить за развитием событий в Польше, где PiS находится на грани потери правящего статуса, не предпринимая каких-то серьезных действий и работая с польским правительством закулисно. Так называемый восточный фланг НАТО — это не то направление, которое сегодня заботит Вашингтон, а принятые «Правом и Справедливостью» законы могут после пересмотреть их преемники.