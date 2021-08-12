12 августа 2021 | Время чтения 4 мин

США, судя по всему, пока будут следить за развитием событий в Польше, где PiS находится на грани потери правящего статуса, не предпринимая каких-то серьезных действий и работая с польским правительством закулисно. Так называемый восточный фланг НАТО – это не то направление, которое сегодня заботит Вашингтон, а принятые «Правом и Справедливостью» законы могут после пересмотреть их преемники.

Станислав Стремидловский, , 14:52 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с письменным заявлением в адрес Польши. В нем, в частности, говорится, что Вашингтон «глубоко обеспокоен законопроектом, принятым сегодня (11 августа. — С. С.) нижней палатой польского парламента, который нацелен на самую популярную независимую новостную станцию, которая также является одной из крупнейших американских инвестиций в стране… Масштабные американские коммерческие инвестиции в Польшу связывают наше процветание воедино и укрепляют нашу коллективную безопасность. Этот законопроект угрожает свободе СМИ и может подорвать инвестиционный климат Польши».

США и Польша Zbitnev/Shutterstock.com

Дело заключается в следующем. Сейм Польши одобрил поправки в закон о СМИ, которые препятствуют иностранным компаниям, расположенным вне пределов Европейской экономической зоны, владеть телевизионными польскими каналами. Эти изменения лоббировала польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS). По факту поправки нацелены на телесеть TVN, управляемую американским концерном Discovery, точнее, на круглосуточный информационный телеканал TVN24, выступающий с жесткой критикой политики PiS. Ради того, чтобы протащить поправки, «Право и Справедливость» пошла даже на раскол правящей коалиции, удалив из нее партнерскую партию «Соглашение» во главе с теперь уже бывшим вице-премьером Ярославом Говином. Сейчас законодательный акт должен поступить в Сенат Польши. Если там его поддержат, то после подписи польского президента Анджея Дуды изменения вступят в силу.

Анджей Дуда Юлия Гринь

Ключевым вопросом сейчас является то, как Вашингтон ответит на демарш правящей партии. Если исходить из слов Блинкена, на столе пока лежат экономические меры. Правда, не вполне понятно, о каких именно американских инвестициях идет речь. Тем более что наибольший вклад в польскую экономику делает всё-таки Европейский союз, а не США. Болезненным ударом для Варшавы стал бы пересмотр американо-польских соглашений в сфере обороны и безопасности. На возможность реализации такого сценария намекает портал Wirtualna Polska. По данным источников издания в Вашингтоне, в худшем случае принятие поправок может привести к изменению военных планов в отношении Польши, а тогда «в Капитолии должен быть рассмотрен сценарий переброски части американских войск (расположенных в настоящее время в Польше. — С. С.) в Румынию». Что также негативно отразится на статусе Варшавы в Североатлантическом альянсе и поставит под сомнение смысл существования так называемого восточного фланга НАТО.

«Мы со всеми поссорились: обидели немцев и французов, разорвали контакты с нашими партнерами из Великобритании и Канады, — считает генерал армии в запасе Мирослав Ружаньский. — У нас также нет братских отношений с чехами, словаками или литовцами. Наша позиция в НАТО давно маргинализована. Если США отвернутся от нас, то мы окажется на периферии Североатлантического альянса». Вместе с тем, он не верит в перспективы передислокации американских войск из Польши в Румынию. Возможно другое. Во-первых, ограничение доступа польских офицеров, сотрудничающих с американцами, к полному объему информации со стороны американцев. Во-вторых, минимизация военно-промышленного сотрудничества. В-третьих, Вашингтон может приостановить поставку вооружений, например, самолетов F-35 или систем противовоздушной обороны Patriot. Иными словами, Варшаву будут воспринимать в качестве второй Турции, с которой США одновременно и сотрудничают в НАТО, и в то же время накладывают на нее санкции, включая исключение Анкары из программы создания F-35.

F-35A Lightning II ВВС США U.S. Department of Defense

При этом Турция находится на «горячем» южном фланге альянса, обсуждает с Вашингтоном свое участие в стабилизации Афганистана после вывода оттуда американских военных и сил НАТО и контроль над международным аэропортом Кабула. А Польша? Когда в 2016 году на саммите альянса в Варшаве было объявлено об усилении так называемого восточного фланга НАТО, это мотивировалось «российской угрозой» из-за «вторжения» на Украину. Сегодня альянс обсуждает иные проблемы. В июне сего года в Брюсселе состоялся саммит глав государств — членов альянса, в котором принял участие президент США Джо Байден. Хотя на нем ряд прибалтийских лидеров пытались поднять вопрос о Москве, ведущее немецкое информационное агентство dpa отметило, что на саммите основной спор велся относительно того, в какой степени члены НАТО должны поддержать США в их борьбе с Китаем. Однако из стран, относящихся к так называемому восточному флангу альянса, первой антикитайские решения стала предпринимать Литва, а не Польша.

Действия Вильнюса получили мгновенное одобрение Вашингтона. Что касается Варшавы, то она пока на перепутье и больше занята внутренней политикой. Контроль над TVN24 нужен «Праву и Справедливости» для того, чтобы удержать лидирующие позиции и удержать за собой большинство в Сейме на предстоящих в 2023 году парламентских выборах. Поэтому США, судя по всему, пока будут следить за развитием событий в Польше, где PiS находится на грани потери правящего статуса, не предпринимая каких-то серьезных действий и работая с польским правительством закулисно. Так называемый восточный фланг НАТО — это не то направление, которое сегодня заботит Вашингтон, а принятые «Правом и Справедливостью» законы могут после пересмотреть их преемники.