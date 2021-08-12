Тбилиси, 12 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. 47% жителей Грузии в ходе социологического опроса заявили, что не будут вакцинироваться от COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованного 12 августа грузинским филиалом неправительственной организации из США Национального демократического института международных отношений (NDI) (признан нежелательной организацией на территории РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Сообщается, что 7% опрошенных сказали, что уже сделали прививку. 35% отметили, что намерены привиться, а 11% не определились с выбором.

В то же время 45% респондентов заявили в ходе опроса, что вакцинация в Грузии идет недостаточно быстро. Положительно о ходе вакцинации отозвались 37% опрошенных, а остальные не смогли ответить на вопрос.

Исследование проводилось с 13 по 24 июля. Были опрошены 2016 человек в Грузии. Погрешность оценивается на уровне 1,3%.

Стоит отметить, что в Грузии, по данным на 12 августа, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 715 919 человек. Вакцинация в стране идёт с 15 марта. До конца года планируется вакцинировать около 1,6 млн человек.