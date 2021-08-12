Махачкала, 12 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Дагестане вновь за сутки произошло больше всего смертей от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе. Число умерших за прошедший день составило 21 человек. Общее количество случаев летального исхода увеличилось в регионе до 1946. Такие данные приводит 12 августа федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Не снижается также в Дагестане и число подтвержденных тестов на коронавирус. За последние сутки заболели еще 197 человек, а общее число носителей инфекции выросло до 44 113 человек.

Из них сумели справиться с болезнью 39 380 пациентов, в том числе 202 человека за последние сутки. Днем ранее выздоровели 189 пациентов.