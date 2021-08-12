Костромичи пожаловались на плохое освещение в Берендеевке
Кострома, 12 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Костромичи жалуются на плохое освещение дорог для пешеходов и велосипедистов в парке «Берендеевка». Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.
Берендеевка — одно из самых популярных мест для отдыха костромичей, живущих в Фабричном районе областного центра. В парке занимаются спортом, выгуливают собак, ездят на велосипедах и самокатах. Отсутствие освещения в тёмное время суток чревато травмами для взрослых и детей.
ИА REGNUM обратилось за комментариями в пресс-службу городской администрации. По словам представителей мэрии, 11 августа на место выезжали специалисты обслуживающей организации и управления ЖКХ. Они сообщили, что все дороги в парке обеспечены освещением.
В последний раз проблемы со светом в парке возникали год назад. Костромичи пожаловались в Общероссийский народный фронт на разбитые фонари на ряде прогулочных дорог. Через некоторое время после обращения недостаток был устранён.