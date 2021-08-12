Кострома, 12 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Костромичи жалуются на плохое освещение дорог для пешеходов и велосипедистов в парке «Берендеевка». Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

«Светлая» аллея в парке

«Я гуляла в парке 10 августа с 9 до 11 часов вечера, фонари в это время уже должны быть включены. Вопреки ожиданиям практически все дорожки в парке погружены во тьму », — сказала Наталья Андреева.

Берендеевка — одно из самых популярных мест для отдыха костромичей, живущих в Фабричном районе областного центра. В парке занимаются спортом, выгуливают собак, ездят на велосипедах и самокатах. Отсутствие освещения в тёмное время суток чревато травмами для взрослых и детей.

«Я гуляю здесь с детьми и вынуждена постоянно держать их за руки. В темноте рядом проносятся дети и взрослые на самокатах, велосипеды. Если взрослый на велосипеде или даже бегун в темноте не заметит ребёнка — травм будет не избежать», — поделилась опасениями с журналистами костромичка Анна.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в пресс-службу городской администрации. По словам представителей мэрии, 11 августа на место выезжали специалисты обслуживающей организации и управления ЖКХ. Они сообщили, что все дороги в парке обеспечены освещением.

В последний раз проблемы со светом в парке возникали год назад. Костромичи пожаловались в Общероссийский народный фронт на разбитые фонари на ряде прогулочных дорог. Через некоторое время после обращения недостаток был устранён.