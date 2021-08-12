Появились подробности об обновленном внедорожнике Lada Niva Bronto
Москва, 12 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Реализация обновленного внедорожника Lada Niva Bronto может начаться с 16 по 22 августа. Об этом сообщает CarsWeek со ссылкой на группу Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что дилеры уже получили новинку. Также были опубликованы фотографии автомобилей, которые, возможно, были сделаны на стоянке дилерского центра.
По предварительной информации, стоить Lada Niva Bronto в максимальной комплектации будет 953 900 рублей.
Под капотом Lada Niva Bronto будет стоять 1,7-литровый мотор производительностью 83 л. с. и 129 Нм крутящего момента. Агрегатироваться он будет с пятиступенчатой «механикой».
Модель получит систему полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов, а также усиленную заднюю ось и подвеску.
Ранее стало известно, что модели семейства Lada Largus могут оснастить новой мультимедийной системой Lada Enjoy Pro.
Читайте также: В России создали автомобиль LADA с «режимом краба»