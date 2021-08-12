Москва, 12 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Реализация обновленного внедорожника Lada Niva Bronto может начаться с 16 по 22 августа. Об этом сообщает CarsWeek со ссылкой на группу Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

Pictures11.ru LADA

Отмечается, что дилеры уже получили новинку. Также были опубликованы фотографии автомобилей, которые, возможно, были сделаны на стоянке дилерского центра.

По предварительной информации, стоить Lada Niva Bronto в максимальной комплектации будет 953 900 рублей.

Под капотом Lada Niva Bronto будет стоять 1,7-литровый мотор производительностью 83 л. с. и 129 Нм крутящего момента. Агрегатироваться он будет с пятиступенчатой «механикой».

Модель получит систему полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов, а также усиленную заднюю ось и подвеску.

Ранее стало известно, что модели семейства Lada Largus могут оснастить новой мультимедийной системой Lada Enjoy Pro.

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