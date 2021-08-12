Сеул, 12 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Средняя годовая заработная плата в Южной Корее в 2020 году составила $41 960, что ниже среднего показателя среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который составляет $49 165. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданная зарплата

Согласно опубликованным данным, по данному показателю Южная Корея занимает 19-е место из 35 членов организации (Колумбия и Турция не были включены в исследование).

Известно, что список возглавили США ($69 392). За ними следовали Исландия ($67 488), Люксембург ($65 854), Швейцария ($64 824), Нидерланды ($58 828), Дания ($58 430), Норвегия ($55 780) и Канада ($ 55 342).