Москва, 12 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В поселке Пироговский городского округа Мытищи Подмосковья построит новую комплексную поликлинику. Об этом 12 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

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Учреждение здравоохранение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Ввести объект в эксплуатации планируется в 2024 году.

Отмечается, что здание будет спроектировано с учетом новых стандартов для поликлинических учреждений в Подмосковье. Например, кабинеты врачей будут расположены с учетом ожидаемых потоков пациентов, что позволит снизить возникновение очередей и сделает пребывание пациентов более комфортным.