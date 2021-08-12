Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Ленинградской области от коронавирусной инфекции привилось 465 295 человек, из них 2,1 тыс. прошли ревакцинацию. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

С начала массовой вакцинации в регион было поставлено 549 676 комплектов вакцины. Всего на данный момент от COVID-19 привилось 465 295 человек. Из них за минувшие сутки прошли первый этап вакцинации 4485 человек, а завершили — 6 890 человек.

«Ревакцинацию от COVID-19 прошли 2118 жителей Ленобласти», — подчеркнули в комздраве региона.