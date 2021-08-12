Тайбэй, 12 августа 2021, 12:52 — REGNUM Корабль ВМС Франции встал на якорь у западного побережья Тайваня, в районе уезда Чжанхуа. Об этом 12 августа сообщило центральное информационное агентство острова.

Авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции
Авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции

Уточняется, что это фрегат «Прованс» класса FREMM. Направленный в этот район патрульный катер оценил ситуацию как нормальную.

Причины появления военного корабля у берегов Тайваня не ясны, пишет ТАСС. Французское представительство в Тайбэе воздерживается от комментариев.

Ранее корабли ВМС Франции не были замечены в районе Тайваньского пролива, который разделяет остров Тайвань и материковую часть Китая. При этом в проливе часто появляются американские корабли.